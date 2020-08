Kamala Harris ist schwarz, weiblich und kann mitreißen. Im Duo mit Joe Biden hat sie das Zeug, die tiefen Gräben in den so gespaltenen Staaten von Amerika schrumpfen zu lassen.

Joe Biden wird in diesem Jahr 78 Jahre alt. Die Versuche von Republikanern, ihn als dement darzustellen, fruchten zwar nicht. Aber sein Alter merkt man ihm schon an. Er braucht deshalb jemanden an der Seite, der Begeisterung und Schwung ausstrahlt, ...