Kontrolle ist gut, Demokratie ist besser

Mit seiner Null-Covid-Politik hat Xi Jinping sein Land in eine Sackgasse manövriert: Lockern geht nicht, Festhalten ebenso wenig. Was also tun?

Fußball ohne Fans: Wer im chinesischen Staatsfernsehen die Weltmeisterschaft in Katar verfolgt, sieht dieses Jahr nur das Spielfeld. Feiernde, sich umarmende Fans in den Stadien werden dagegen von Chinas Zensoren rausgeschnitten. Denn: Sie tragen keine Coronamasken. Es ist ein Anblick, den die Regierenden in Peking vor dem Volk verheimlichen wollen. In erster Linie, um sich selbst vor der angestauten Coronawut im Volk und vor weiteren Protesten zu schützen. Denn die Bilder und Videos von den Demonstrationen in China offenbaren: Xi ...