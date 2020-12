Haben Demokratien einen Nachteil in der Bekämpfung des Virus? Nur, wenn sie ihrer Bevölkerung zu wenig erklären, was sie tun.

In den vergangenen Monaten wurde oft die These laut, dass autoritär regierte Länder das Virus besser in Schach halten als Demokratien. Konnte man doch beobachten, wie die USA oder Großbritannien durch die Krise taumelten, während China und Vietnam das Virus rasch in den Griff bekamen. Die These ist auf den ersten Blick einleuchtend: Ein autoritärer Regierungschef befiehlt, das Volk folgt. In Demokratien wird debattiert, protestiert, das Parlament hat weniger als sonst, aber doch ein Wörtchen mitzureden, das dauert - die ...