Mit der Brutalität der Militärjunta steigt die Zahl der Protestnoten. Darüber hinaus sind die Optionen begrenzt.

Das Militär ist verantwortlich für den Schutz des Volkes. Ein recht banaler Satz, der aber vor Zynismus nur so strotzt, wenn er wie am Samstag aus dem Mund von Myanmars Militärchef kommt. Während die hohen Generäle den "Tag der Streitkräfte" feierten, erschossen diese Streitkräfte auf den Straßen unbewaffnete Zivilisten. Deren einziges "Vergehen": Sie wollen den Militärputsch, der ihr Land in vergangen geglaubte Zeiten zurückwirft, nicht hinnehmen.

Es war der blutigste Tag, seit das Militär geputscht hat. Diese Meldung ...