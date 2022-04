Macron oder Le Pen: Europa steht mit zur Wahl

Rechtspopulistische Abenteurer in Budapest oder Ljubljana sind verkraftbar, in Paris sind sie brandgefährlich für die EU.

Am Sonntag entscheidet Frankreich darüber, ob Emmanuel Macron in eine zweite Amtszeit als Staatspräsident geht oder Marine Le Pen in den Élysée-Palast einzieht. Die Wahl zwischen dem liberalen Proeuropäer und der rechtsextremen Nationalistin ist weit mehr als nur eine Angelegenheit der Grande Nation. Sie ist von europäischer Bedeutung. Entsprechend gebannt blickt man von Brüssel und den anderen Hauptstädten aus nach Paris.

Gewinnt Le Pen, erschüttert das die Europäische Union. Und zwar so sehr, dass als Erstes wohl die ...