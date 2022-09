Nach Wahlsieg in Italien: Wer hat Angst vor Giorgia Meloni?

Der Sieg der Postfaschisten in Italien wird Viktor Orbán freuen, Wladimir Putin aber nichts bringen. Realität schlägt Rhetorik.

Giorgia Meloni und ihre postfaschistische Partei Fratelli d'Italia haben am Sonntag die Parlamentswahlen in Italien gewonnen. Wahrscheinlich wird also die 45-jährige Römerin, die den Faschismus zwar verurteilt, aber "stolz" ist, eine an Benito Mussolini erinnernde Flamme im Parteiwappen zu führen, die nächste italienische Regierung anführen. Eine Regierung, die so weit rechts steht und so nationalistisch ist wie noch keine nach dem Zweiten Weltkrieg.

Meloni bediente im Wahlkampf die üblichen Ressentiments gegen die Bürokraten in Brüssel. Muss man sich ...