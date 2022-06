NATO: Einer für alle, alle für einen

Die NATO bekommt willkommenen Zuwachs. Sie tritt künftig größer und geeinter auf. Das hat sich Putin selbst eingebrockt.

Fährt man mit dem Finger über die Landkarte und macht in der Ostsee halt, wird klar: Der Beitritt Finnlands und Schwedens ist ein strategischer Coup des Militärbündnisses. Die Ostsee wird zur NATO-Badewanne. Das Baltikum zu schützen und um Schweden und Finnland herumzuplanen wäre eine schwierige Mission gewesen. Nicht viele glauben, dass Putin ein Interesse hat, Schweden zu besetzen. Er wird auch kaum in Finnland einfallen. Sein primäres Interesse gilt den früheren Sowjetrepubliken. Wichtig ist also, dass die NATO gewappnet ist, ...