Österreich pflegt ein zwiespältiges Verhältnis zu Russland

Der Traum vom "Wandel durch Handel" ist ausgeträumt. Beziehungen zu Russland müssen neu gedacht werden.

Die Invasion von Putins Truppen in die Ukraine, die grausame Tötung von Tausenden Zivilisten, der mit Weltkriegs- und Atomwaffendrohungen unterfütterte Terror gegen den Westen haben selbst russlandfreundlichen Menschen in Österreich die Augen geöffnet. Mit diesem Mann und seiner Entourage an der Spitze kann niemand Vernünftiger mehr das Verhältnis zu Russland aufrechterhalten, wie es einmal war.

Dabei hat sich auch Österreich lange Zeit mit dem Regime arrangiert und Profit daraus gezogen. Auf billigem russischen Gas basiert ein guter Teil ...