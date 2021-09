SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz war in Frankreich zu Besuch. Armin Laschet folgt. Es geht um Stimmen für die Wahl - unter anderem.

Armin Laschet will vor der Wahl nicht mehr über Umfragen reden. Das ist dem Kanzlerkandidaten von CDU/CSU nicht zu verübeln. Drei Wochen vor dem Termin liegen er und seine Union hinter dem Konkurrenten Olaf Scholz und der SPD. Und jetzt auch das noch: Scholz hatte in Paris die Nase vorn. Er traf im Élysée-Palast Emmanuel Macron, den französischen Präsidenten. Laschet darf erst am Mittwoch.

Man könnte die deutschen Pilgerfahrten als Wahlkampffolklore abtun. Das wäre nachlässig. Es ist auch ...