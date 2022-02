Mit russischem Säbelrasseln im Ohr pilgern reihenweise westliche Politiker nach Moskau. Das allein ist ein kleiner Sieg für Putin.

Der Westen strafte den russischen Präsidenten nach der Annexion der Krim 2014 vor allem mit einem: mit Verachtung. Europa und die USA setzten wirtschaftliche Sanktionen, die sie selbst nicht allzu empfindlich trafen - und die folglich auch Russland nicht so empfindlich trafen, dass der Kremlchef zum Einlenken gezwungen wurde. Was blieb, war die politische Ausgrenzung.

Russland wurde damals aus dem Zirkel der G8-Staaten ausgeschlossen. Putin hatte keinen Platz mehr am Tisch der größten Industrieländer, was den geltungsbewussten Autokraten schmerzen musste. Die EU setzte ihre bis zur Krim-Annexion regelmäßig stattfindenden Gipfeltreffen mit Russland aus und nahm dem Kremlchef so eine weitere Gelegenheit zum Auftritt im Scheinwerferlicht. Auch zwischen Moskau und Washington herrschte Stille. Gespräche auf Augenhöhe zwischen den Präsidenten der beiden Staaten gehörten auf Jahre der Vergangenheit an.

Den erwünschten Effekt hatten die Sanktionen bekanntlich nicht. Die Halbinsel Krim steht noch immer unter russischer Kontrolle, ja die halbe Ukraine ist mittlerweile von russischen Truppen umstellt. Und die Praxis, den Kremlchef nicht mit am großen Verhandlungstisch sitzen zu lassen, wurde längst von der Realität überholt.

Die Abhängigkeit vom russischen Gas und die Sorge um die Sicherheit in Europa machen es unmöglich, nicht mit Putin zu sprechen. Er ist zurück am Verhandlungstisch. Und wenn es ihm gefällt, so wie beim Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, ist dieser Tisch eben acht Meter lang.

Soll so sein, möchte man sagen, wäre damit die Ukraine-Krise gelöst. Doch es geht freilich nicht nur um Anerkennung und Inszenierung. In diesen Punkten mag Putin einen kleinen Sieg erreicht haben. Doch die russischen Sicherheitsbedenken, begründet oder nicht, sind nicht ausgeräumt.

Noch gibt es keine Zugeständnisse des Westens. Noch liegt kein Lösungsvorschlag auf dem Tisch, bei dem alle Seiten das Gesicht wahren könnten. Ob der deutsche Kanzler Olaf Scholz ihn bei seinem Besuch am Dienstag in Moskau im Gepäck hat, darf bezweifelt werden. Aber er führt ein schwerwiegendes Argument mit: Der Westen steht diesmal geschlossen und wird nicht zögern, schmerzhafte Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu verhängen, sollte Putin die Ukraine angreifen lassen. Das könnte eine mögliche Invasion zumindest hinauszögern - in der Hoffnung auf eine nachhaltigere Lösung.