Putin ist nur mit Stärke beizukommen

Auch am Tag, als die Farce der Referenden in der Ukraine endete, drohte Russland mit Atomwaffen. Wie lässt sich die Eskalationsspirale bremsen?

Besser hätte man den Krieg in der Ukraine nicht auf den Punkt bringen können, als dies US-Außenminister Antony Blinken jüngst im UN-Sicherheitsrat tat: "Wenn Russland aufhört zu kämpfen, ist der Krieg zu Ende. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, ist die Ukraine am Ende."

So klar und ernüchternd zugleich ist derzeit auch die Realität: Ein Ende des Krieges ist alles andere als in Sicht. Der russische Präsident Wladimir Putin dreht weiter an der Eskalationsspirale und wirft wie ein ...