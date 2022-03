Die Herrscher in Peking sind Meister der Mehrdeutigkeit. Warum die Phase des Lavierens nun zu Ende geht.

Selbst der Chef der russischen Nationalgarde musste einräumen: Der Vormarsch in der Ukraine läuft nicht wie geplant. Viktor Solotow ist Teil der Führungsriege in Moskau. Seine Truppe ist Präsident Wladimir Putin direkt unterstellt. Und sie kämpft in der Ukraine. Geplant war ein Blitzsieg in Kiew ohne viel Blutvergießen. Die Ukraine würde rasch kollabieren, so die Annahme. Sie war ein Fehler.

Die russische Übermacht ist zwar nach wie vor gewaltig. Sie war aber nicht vorbereitet auf eine derart riesige ...