Putins Fassade vom siegreichen Krieg bröckelt

Die Teilmobilisierung war das Geständnis, dass in der Ukraine nichts nach Plan läuft. Annexionen sollen dem Kreml nun Luft verschaffen.

Der Kremlchef lebt seit Jahren in seiner eigenen Welt. Nicht nur räumlich während der Pandemie, als er sich von der Außenwelt abschottete, sondern auch geistig und politisch. In Wladimir Putins Welt gibt es keine integre Politik, keine Moral und keinen Verlass auf internationales Recht. In dieser Welt gehören die ukrainischen Gebiete Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja seit Freitag zu Russland.

Die Annexion ist freilich eine Farce. Sie ist ein klarer Völkerrechtsbruch und wird von der Weltgemeinschaft nicht anerkannt. ...