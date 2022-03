Am Balkan lavieren Politiker gern zwischen Ost und West. In stürmischen Zeiten wird die Richtung notgedrungen konkreter.

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić bewegt sich wendig auf dem Parkett der Weltpolitik. Das hat er in der Pandemie bewiesen. Er küsste zum Dank für eine Maskenlieferung die chinesische Flagge, rollte medienwirksam eine Impfkampagne mit dem russischen Vakzin Sputnik aus - und gleichzeitig ließ er den EU-Beitrittsprozess dahindümpeln. Überall abgrasen, was geht, keine Tür zuschlagen. Brüssel schaute dem Schauspiel pikiert zu, ließ Belgrad aber gewähren. Was sollte die EU auch unternehmen?

Sich in alle Richtungen offen zu zeigen hat ...