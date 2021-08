Der Diktator in Belarus warnt all jene, die darauf hofften, dass die Protestbewegung zum Jahrestag neuen Schwung erhalten würde.

Als vor ziemlich genau einem Jahr die Menschen in Belarus auf die Straßen strömten, um ihrer Wut über den getürkten Wahlsieg Alexander Lukaschenkos Luft zu machen, wurde in manchen Chats darüber diskutiert, in welchen Sportschuhen man wohl am besten fliehen könne. Nun zeigt sich, dass es selbst in olympisch schnellen Schuhen schwer ist.

Diese Woche trat Mark Adams, der Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, vor die Presse, um etwas zu erklären, was schwer erklärbar ist. Die belarussische Sprinterin ...