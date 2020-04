Neugierig blickt dieser Tage so mancher gen Norden. Ohne Verbote steuern die Schweden durch die Krise. Bei uns kaum vorstellbar.

Die Stockholmer sitzen an gut gefüllten Tischen, nippen an ihren Latte Macchiatos und recken die Nasen in die Frühlingssonne. Und wir? Begnügen uns mit der kleinen Freiheit auf dem Balkon und fragen uns: Ist das alles gerechtfertigt? All die Opfer, ...