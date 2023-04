Trump beschreibt sich als Opfer. Aber nicht alle hören zu.

Wo die Anklage dem früheren US-Präsidenten nützt - und wo nicht.

Donald Trump war am Dienstag da, wo er sich am wohlsten fühlt: im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Zeitungen waren voll von Berichten über die Anklage gegen ihn, die ganze Welt schien sich um ihn zu drehen. Willkommene Nebenwirkungen: Die Reihen in der republikanischen Partei schließen sich hinter ihm. Sogar sein intern größter Rivale, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, plappert Trumps Gerede vom Missbrauch der Gerichte als Waffe nach. Trumps Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 verleiht die Anklage Aufwind. Zudem ...