Ukraine lädt Steinmeier aus: Wundern muss sich Deutschland nicht

Die Ukraine will den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier derzeit nicht sehen. Das ist verständlich.

Ausgeladen. Die Präsidenten der drei baltischen Länder, Polens und Deutschlands waren schon fast unterwegs nach Kiew, als einer von ihnen eine Absage erhielt. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ein Sozialdemokrat, ist zurzeit kein gern gesehener Gast in der ukrainischen Hauptstadt.

Ein Affront? Legt man diplomatische Maßstäbe an: ja. Trotzdem ist in Berlin eher Demut am Platz als moralische Entrüstung, wie sie aus der SPD zu vernehmen ist. Steinmeier ist einer der Hauptarchitekten des deutschen Kuschelkurses gegenüber Kremlherrscher Wladimir ...