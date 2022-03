Was bis vor kurzem undenkbar war, geschieht im Schatten des Krieges plötzlich: Massive Aufrüstung zum Beispiel.

In Schloss Versailles bei Paris kamen am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zusammen. Zwei Wochen nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine markiert das Treffen einen tiefen Einschnitt in der EU-Politik und lenkt sie in bis vor kurzem undenkbare Richtungen.

Erstens: Unter dem Eindruck von Wladimir Putins Angriff bekennen sich die 27 zu einer massiven militärischen Aufrüstung. Sie versprechen erstmals seit Jahren eine gewaltige Aufstockung der Verteidigungsetats. Erstmals ist allen EU-Staaten klar, dass eine ...