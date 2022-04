Was der Kanzler in Kiew verloren hat

Der Aufwand hinter einem Staatsbesuch im Kriegsgebiet ist für beide Seiten immens hoch. Doch er lohnt sich.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj führt seit über einem Monat einen Verteidigungskrieg an. Das allein ist eine tag- und nachtfüllende Aufgabe. Warum lädt er also Staatsgäste in die Hauptstadt ein, was nicht nur organisatorische Ressourcen bündelt, sondern auch militärische? Alle Delegationen müssen schließlich bewacht werden, allein am vergangenen Wochenende waren es drei mit jenen von Ursula von der Leyen und Josep Borrell, Karl Nehammer sowie Boris Johnson.

Doch die Vorteile der Visiten überwiegen den Aufwand. Das persönliche Gespräch ...