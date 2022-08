Was geht uns Salman Rushdie an?

Das Attentat auf Salman Rushdie ist als Mahnung zu verstehen: Wo Respekt vor Andersartigem verloren geht oder verboten wird, droht Gewalt.

Unfälle, Verbrechen, Mordversuche und Morde kommen zu allen Zeiten und an allen Orten der Welt vor. Was soll uns also an einem angenehmen sommerlichen Badetag hier in Europa ein misslungener Mordversuch im Landkreis Chautauqua im Staat New York kümmern? Was sollen wir uns jetzt auch noch mit einem 24-jährigen Täter befassen, der sich vor Gericht eh als unschuldig erklärt hat, wenn derzeit die kurz- und langfristigen Bedrohungen Europas durch den Ukraine-Krieg viel brisanter erscheinen?

