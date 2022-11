Wie gewinne ich eine verlorene Wahl?

Um diese Frage geht es nicht nur in Simbabwe oder Belarus, sondern auch in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Am Dienstag stehen die Zwischenwahlen in Amerika an - 7000 Kilometer entfernt und dann auch noch Zwischenwahlen. Was geht uns das an? Wer nach einer Gebrauchsanweisung sucht, wie sich demokratische Prinzipien aushebeln lassen, der blicke in die USA. Dort arbeitet die Republikanische Partei gerade eine ab.

1. Bringe die richtigen Leute in die richtigen Positionen. Wahlen sind in den USA Ländersache. Wenn in zwei Jahren Präsidentschaftswahlen stattfinden, sind es die Bundesstaaten, die darüber entscheiden, wie sie vor sich ...