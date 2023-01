Wie reagiert Putin auf die Panzer?

Das ist die falsche Frage. Denn sie führt dazu, dass Putin die Entscheidungen des Westens bestimmt.

Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass deutsche Kampfpanzer in Europa eingesetzt werden. Mag sein, dass es das war, was dem deutschen Kanzler Olaf Scholz die Entscheidung so schwer gemacht hat: die Gefahr, dass Deutschland als Aggressor wahrgenommen wird. Oder die nukleare Drohkulisse, die Wladimir Putin aufgebaut hat. Doch die Sache ist klar: Der Aggressor sitzt im Kreml. Die Frage lautet nicht, wie Putin auf die Panzerlieferungen reagieren könnte, sondern was der Westen tun ...