Wie Xi Jinping die Welt gestalten will

Dass eine große Macht mitreden will, ist noch kein Grund zur Sorge. Doch China will die Spielregeln ändern.

Alle fünf Jahre zelebriert Chinas Kommunistische Partei ein feierliches Ereignis. Bei dem meist eine Woche dauernden Parteitag in Peking legen die bis zu 3000 handverlesenen Delegierten fest, worauf man sich zuvor in den Zirkeln der Macht geeinigt hat. Stets geht es um den Aufstieg Chinas und auch um die geordnete Machtübergabe. Die Auswüchse eines Personenkults, an denen das Land in der Spätzeit des großen Steuermanns Mao gelitten hat, sollen vermieden werden. Daher galt, dass kein Vorsitzender länger als zwei Perioden, ...