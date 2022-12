Willkommen, Kroatien, im Euroklub

Je enger Europa angesichts der vielen Krisen zusammenrückt und solidarisch agiert, umso besser wird es durch diese schwierige Zeit kommen.

Am 1. Jänner 2022 waren es 20 Jahre, seit zwölf EU-Staaten inklusive Österreich ihre nationalen Banknoten und Münzen in Euro umtauschten. Seitdem ist der Euroklub stetig gewachsen. Mit dem Jahreswechsel führt Kroatien als 20. von 27 EU-Staaten den Euro ein. Allen Unkenrufern zum Trotz, die dem Euro mehrfach den Untergang vorhergesagt haben, und angesichts multipler Krisen: Der Euro hat sich bewährt und ist mittlerweile hinter dem Dollar die weltweit am zweithäufigsten genutzte Währung. Der Euro hat Europa weiter zusammengeführt und ...