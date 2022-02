Vielleicht war alles doch nur ein riesiger Bluff. Selbst dann hat Russlands Präsident großen Schaden für sein Land angerichtet.

Mit mehr als 150.000 Soldaten hat Kreml-Chef Wladimir Putin die Ukraine eingekreist. Die Truppen stehen auf der annektierten Halbinsel Krim, in Russland selbst und in Belarus, wo sie am Sonntag nach Manövern hätten abziehen sollen. Tun sie aber nicht.

Aus dem von Russland kontrollierten Donbass hageln Artillerie- und Mörsergranaten auf ukrainisches Gebiet. Gleichzeitig behauptet der Kreml, die Ukraine stehe kurz vor einem Großangriff auf die Separatistengebiete, man müsse die Zivilbevölkerung in Sicherheit bringen. Allem Anschein nach wird ein ...