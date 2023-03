Xi Jinping pflegt in Moskau seine Zweckfreundschaft

China will die führende Weltmacht werden. Dabei ist Russland nützlich - vor allem unter einem geschwächten Putin.

Grenzenlos. Felsenfest. Aber auch: vernünftig. So beschreibt die Führung in Peking die "Freundschaft" zu Russland. Ab Montag können Xi Jinping und Wladimir Putin ihr Verhältnis noch einmal klären, beim "Frühlingsgipfel" in Moskau.

Mit Spannung erwartet wird das Treffen auch, weil Peking kürzlich einen Zwölf-Punkte-Plan "für eine politische Lösung" des Krieges in der Ukraine vorgelegt hat. Mehr noch: Xi will nach seinem Treffen mit Putin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen. Das weckt vage Hoffnungen.

"Wir ...