Der Gasdeal der deutschen Grünen mit dem autoritären Katar macht klar, wie schmerzvoll ein Verharren auf fossilem Brennstoff ist.

Es ist nicht lange her, da plädierte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock für eine Absage der Fußball-WM in Katar. Ihre Forderung begründete die damalige grüne Kanzlerkandidatin mit Menschenrechtsverletzungen im Emirat. Sie befand sich in guter Gesellschaft, störten sich doch Demokraten europaweit an der Hofierung des Golfdespoten. Eine wertebasierte statt interessengeleitete Außenpolitik wolle sie etablieren, versprach Baerbock.

Dass auf dem Weg Stolpersteine lauern, deutete bereits die Debatte über Waffenlieferungen an Kiew an. Nun scheitert ausgerechnet ein Parteifreund am Realitätstest ...