Wie muss Arbeit sein, damit Menschen die Pension nicht als rettendes Ufer herbeisehnen?

Das Leben verpassen beim Versuch, es sich zu verdienen. Das steht auf vielen Plakaten, die Französinnen und Franzosen in die Höhe halten, wenn sie - wie in den vergangenen Wochen so oft - auf die Straße gehen. Sie wollen nicht, was Präsident Emmanuel Macron will: länger arbeiten. Bis 64 statt bis 62 Jahre.

Nun liegen manche Dinge in Frankreich anders als in anderen Ländern: Dort haben Pensionistinnen und Pensionisten etwas mehr Einkommen als die arbeitende Bevölkerung im Durchschnitt. ...