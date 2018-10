Lettische Regierung verliert Mehrheit bei Parlamentswahl

Bei der Parlamentswahl in Lettland haben sich die Wähler für einen Machtwechsel ausgesprochen. Nach Auszählung aller Stimmen in dem baltischen EU- und NATO-Land verlor die Mitte-Rechts-Regierung ihre Mehrheit. Stärkste Kraft wurde mit 19,91 Prozent die pro-russische Oppositionspartei Harmonie, wie die Wahlkommission am Sonntag in Riga mitteilte. Dahinter folgen drei neugegründete Parteien.

SN/APA (AFP)/ILMARS ZNOTINS Wahlsieg für pro-russische Oppositionspartei "Harmonie"