Lettisches Parlament wählt neuen Staatspräsidenten

Das lettische Parlament ist am Mittwoch in Riga zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts zusammengetreten. Um die Nachfolge von Raimonds Vejonis (52) im Präsidentenamt des baltischen EU- und NATO-Landes bewerben sich drei Kandidaten. Als aussichtsreichster Bewerber gilt der von der Regierungskoalition nominierte Egils Levits (63), ein Richter am Europäischen Gerichtshof.

SN/APA (afp/Archiv)/ILMARS ZNOTINS Lettischer Präsident Raimonds Vejonis nimmt Abschied