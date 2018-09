Österreich geht weiter gegen das britische Atomkraftwerk Hinkley Point vor. Der Brexit könnte demnächst den Schlussstrich unter dem Rechtsstreit bringen.

Seit knapp vier Jahren müht sich Österreich juristisch ab, um den Bau des britischen Atomkraftwerks Hinkley Point C zu verhindern. Im Juli wies der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Klage ab, am Montag kündigte die Regierung nun an, Berufung einzulegen. Mit einer Entscheidung rechnet sie bis Jahresende.