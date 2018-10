Letzte direkte Präsidentschaftswahl in Georgien

Die Menschen in der Südkaukasusrepublik Georgien wählen am Sonntag zum letzten Mal einen Präsidenten direkt. Bei der Abstimmung bewarben sich 25 Kandidaten um die Nachfolge von Giorgi Margwelaschwili, der nicht erneut antrat. Mit der Wahl tritt zudem in der Ex-Sowjetrepublik eine Verfassungsreform in Kraft, wonach künftig ein Wahlmännergremium den Präsidenten bestimmen soll.

SN/APA (AFP)/VANO SHLAMOV Als Favoritin gilt Salome Zurabishvili