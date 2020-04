Letzte Versuche zu Regierungsbildung vor Fristende in Israel

Kurz vor Ende einer Frist zur Regierungsbildung sind in Israel laut Medienberichten erneut Vertreter des rechtskonservativen Likud und des Mitte-Bündnisses Blau-Weiß zusammengetroffen. Ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen bleibe die Forderung des Likud nach einem Veto-Recht bei der Besetzung von Richtern, berichtete das israelische Fernsehen am Montag.

SN/APA (AFP)/AHMAD GHARABLI Die Zeit für Benny Gantz läuft wieder einmal ab