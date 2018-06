Vor dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Singapur haben am Montag die letzten Vorbereitungen begonnen. In dem asiatischen Stadtstaat trafen Unterhändler beider Seiten zusammen. "Es ist großartig, in Singapur zu sein. Spannung liegt in der Luft", twitterte US-Präsident Donald Trump am Montagvormittag (Ortszeit).

SN/APA (KCNA VIA KNS)/KCNA VIA KNS Kim hofft im Gegenzug auf internationale Anerkennung