Letzter Ausweg Auswanderung: Immer mehr junge Aktivisten verlassen Hongkong

Viele junge Aktivisten verlassen Hongkong - es ist eine Flucht in die Freiheit, aber auch ins Ungewisse.

Die Dekoration in ihrem Zimmer könnte Glacier Kwong ins Gefängnis bringen: eine Flagge mit der Aufschrift "Free Hong Kong", "Befreit Hongkong" - ein verbotenes Symbol in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Zum Glück für die 24-Jährige sitzt sie nicht in ihrer Heimatstadt. Sie ist nach Hamburg gezogen, um ihren Doktor in Jus zu machen. Es war das Studium, das sie hierher brachte. Doch es sind die Repressionen in Hongkong, die sie zwingen, in Deutschland zu bleiben. "Es ist schlimm, was gerade in ...