Letzter Überlebender des NS-Lagers Sobibor gestorben

Semion Rosenfeld, der letzte bekannte Überlebende des Nazi-Vernichtungslagers Sobibor, ist tot. Wie die Jewish Agency mitteilte, starb Rosenfeld am Montag mit 96 Jahren in Israel, wo er mit Unterstützung der Organisation in einem Seniorenheim gelebt hatte.

SN/APA (AFP/Yad Vashem Holocaust Re Semion Rosenfeld (links) starb mit 96 Jahren in Israel