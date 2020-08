Seit Monaten leidet der Libanon unter einer schweren Wirtschaftskrise. Dann verschärfte die Coronapandemie die Lage. Jetzt stürzt die schwere Explosion im Hafen von Beirut die Menschen in Verzweiflung.

Am Tag nach den verheerenden Explosionen am Hafen von Beirut bot sich in der libanesischen Hauptstadt ein unfassbares Bild der Verwüstung: Die halbe Stadt ist ein Trümmerfeld, reihenweise wurden Häuser durch die Wucht der Detonation dem Erdboden gleichgemacht. Dutzende Tote, ...