Liberale Opposition nach E-Voting bei Wahl in Estland vorn

Bei der Parlamentswahl in Estland zeichnet sich nach ersten Teilergebnissen ein Machtverlust der amtierenden Regierung ab. Nach Auswertung der elektronisch abgegebenen Stimmen liegt die oppositionelle Reformpartei in dem baltischen EU- und NATO-Land vorn. Die wirtschaftsliberale Kraft kommt auf 40 Prozent der Stimmen, teilte die Wahlkommission in Tallinn am Sonntagabend mit.

/APA (AFP)/RAIGO PAJULA Kaja Kallas bei der Stimmabgabe