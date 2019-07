Das Ringen zweier Regierungen in Libyen nimmt auch keine Rücksicht auf die Vertriebenen, die in Elendslagern leben. Kräfte im Ausland mit unterschiedlichen Interessen heizen die Gefechte an.

SN/AP Luftangriff in der Nähe von Tripolis: Der Bürgerkrieg in Libyen trifft auch Flüchtlinge in einem Elendslager.