Libyen-Konferenz: Darum geht es in dem Konflikt

Am Sonntag findet in Berlin eine Konferenz zum Libyen-Konflikt statt. Alles was Sie dazu wissen müssen im Überblick.

Wieso findet am Sonntag eine Libyen-Konferenz in Berlin statt?

Die Libyen-Konferenz am Sonntag in Berlin soll dazu dienen, dass sich alle Seiten verpflichten, das bestehende Waffenembargo, das ständig missachtet wird, einzuhalten. Damit soll der Weg zu einer politischen Lösung geöffnet werden.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel kritisierte: "Solange dort immer wieder von außen militärisches Gut reinkommt, so lange werden die militärischen Schlachten dort nicht zur Ruhe kommen."

SN/AP Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will im Libyen-Konflikt vermitteln.

Merkel sprach von einem langen Prozess, bei dem sich die Bundesregierung an vielen Stellen abgesichert habe. Die deutsche Kanzlerin unterstrich: "Irgendwann ist dann auch der Zeitpunkt, wo man vielleicht etwas erreichen kann."



Wer wird an der Konferenz teilnehmen?

An der Konferenz in Berlin werden nach Angaben der Bundesregierung die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, die Republik Kongo, Italien, Ägypten und Algerien teilnehmen. Auch US-Außenminister Mike Pompeo hat angekündigt, dass er anreisen wird. Es wurde erwartet, dass unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin und dessen französischer Amtskollege Emmanuel Macron anreisen.

Zudem werden demnach die Vereinten Nationen, die Europäische Union, die Afrikanische Union und die Arabische Liga vertreten sein.

Die libyschen Konfliktparteien selbst sollen in Berlin nicht mit am Tisch sitzen. Vielmehr geht es darum, dass sich erst einmal die Staats- und Regierungschefs ihrer wichtigsten Unterstützer - also die Türkei und Italien auf der einen, Russland, die Emirate und Ägypten auf der anderen Seite - einig werden.



Warum kümmert sich Deutschland jetzt verstärkt um Libyen?

Berlin geht es vor allem darum, dass eine Regierung in Libyen das Land unter ihre Kontrolle bringt - anstatt Milizen, die Geld aus dem Ölgeschäft kassieren und Migranten misshandeln. Deutschland will nicht, dass islamistische Terrorgruppen und Menschenschmuggler hier freie Hand haben. Außerdem hat Deutschland auch keine direkten Interessen in Libyen und ist für beteiligte Akteure wie Erdogan, Putin oder Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi damit ein glaubwürdiger Ansprechpartner.

Nachdem Anfang der Woche Haftar die Waffenstillstandsvereinbarung nicht unterschrieben hatte, traf sich diese Woche der deutsche Außenminister Heiko Maas mit dem General. Bei dem Treffen sicherte Haftar zu, dass er dennoch den Waffenstillstand einhalten werde.



Wie konnte es zu dem Konflikt in Libyen kommen?

In Libyen tobt seit dem Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi 2011 ein Bürgerkrieg. Der einflussreiche General Chalifa Haftar kämpft mit Verbündeten gegen die international weitgehend anerkannte Regierung in Tripolis unter Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch, die aber nur kleine Gebiete beherrscht.

SN/AP Der libysche Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch wird von der EU unterstützt.

Die Türkei unterstützt die Regierung von Al-Sarradsch auch militärisch. Russland stärkt - wie Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) - General Haftar. Der hat inzwischen die Kontrolle über weite Teile des Landes gewonnen.



Was steckt für Europa im der Libyen-Krise?

Europa hat erhebliches Interesse an Stabilität an der Südküste des Mittelmeeres - auch weil Libyen traditionell ein wichtiger Öllieferant der Europäischen Union ist. Das Land hat sich durch das Kriegsgeschehen mit Willkürherrschaft und Schwäche der staatlichen Institutionen in den vergangenen Jahren außerdem zu einem der wichtigsten Transitstaaten für Flüchtlinge auf dem Weg Richtung Norden entwickelt. Je geringer die staatliche Kontrolle in Libyen, desto mehr Routen können sich dort öffnen.



Wer sind die regionalen und internationalen Akteure in dem Konflikt?

Die Sarraj-Regierung wird beim Kampf um die Macht im Land international anerkannt und genießt auch den Rückhalt der Vereinten Nationen. Direkte Unterstützung bekommt sie von der Türkei. Italien - frühere Kolonialmacht in Libyen und ebenfalls Mittelmeeranrainer - ist Sarrajs wichtigste Stimme in Europa und hat rund 250 Soldaten in Misrata stationiert sowie "einige" Soldaten in Tripolis.

Der General Chalifa Haftar hat dagegen das Parlament im Osten des Landes hinter sich, das ebenfalls die Macht beansprucht. Hinter ihm stehen zudem Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saudi-Arabien und Russland. Angaben über deren Beteiligung am Konflikt gibt es kaum. Auch russische Söldner sollen im Land kämpfen. Belege dafür aber gibt es nicht. Den Emiraten wird vorgeworfen, Angriffe mit Kampfdrohnen zu fliegen.



Wer ist General Chalifa Haftar?

Seit dem Sturz des langjährigen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 ist der abtrünnige libysche General Khalifa Haftar immer mächtiger geworden. Eine Friedenslösung für den nordafrikanischen Krisenstaat ist ohne Haftar undenkbar geworden.

SN/APA/AFP/ARIS MESSINIS Haftar bekommt Unterstützung von Russland.



Der 76-Jährige gilt als aggressiver Machtmensch, seine Kritiker werfen ihm vor, eine neue Militärdiktatur zu planen. Seinen militärischen Erfolg verdankt er auch ausländischer Unterstützung. Er ist ein langjähriger Weggefährte von Muammar al-Gaddafi und Mitglied der libyschen Opposition.



Warum ist Russland überhaupt involviert?

Moskau will seinen Einfluss im Nahen Osten und in Afrika ausdehnen - und versucht das mit Diplomatie und militärischen Mitteln. In Syrien hat sich Russland längst zu einer bestimmenden Macht entwickelt. Gegen russische Interessen kommen andere im Nahen Osten inzwischen kaum noch an. Der Westen spielt nur eine Nebenrolle.

Mit seinem Einfluss in Libyen will Kremlchef Wladimir Putin Druck auf den Westen ausüben, glauben einige Experten.

SN/APA/AFP/SPUTNIK/MIKHAIL KLIMENTYEV Wladimir Putin zeigt Interesse an den libyschen Ölfeldern, die unter Kontrolle Haftars sind.

Denn das Land kann für viele Migranten ein Tor nach Europa sein. Während die Welt fast nur auf den Konflikt zwischen den USA und dem Iran schaue, nutze Russland die Chance, sein Engagement auszubauen, schreibt der Politologe Dmitri Trenin vom Moskauer Carnegie-Zentrum. Vermutet wird auch, dass Russland versprochene Energie-, Militär- und Infrastrukturverträge mit Umfang in Milliardenhöhe zurückgewinnen will, die Moskau beim Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi 2011 entgangen sind.



Und welche Ziele verfolgt die Türkei auf der Gegenseite?

Für die Türkei hat ihr Libyen-Engagement zum einen wirtschaftliche Gründe. Sie will ihre Rechte auf die Energiereserven in der Region schützen. Die Regierung von Al-Sarraj ist da ein Verbündeter. Seit Ende vergangenen Jahres gibt es zwei Abkommen mit Libyen, eines davon legt auch Seegrenzen im Mittelmeer fest. Damit erhebt die Türkei Anspruch auf Gebiete nahe der griechischen Insel Kreta, wo reiche Erdgasvorkommen vermutet werden.

SN/APA/AFP/ADEM ALTAN Erdogan unterstützt al-Sarradsch.



Dass die Türkei auch Soldaten geschickt hat, nennt Hüseyin Bagci, Experte für türkische Sicherheitspolitik von der Middle East Technical University in Ankara, einen geschickten "Schachzug". Der bedeute nicht, dass die Türkei mit Truppen groß einsteige. Eine aus Sicht Ankaras entstandene "politische und wirtschaftliche Blockade" der Türkei im östlichen Mittelmeer sei aufgebrochen worden. Statt gefangen zu sein in "kostbarer Isolierung", wie die Regierung die Situation auch beschrieben habe, sitze die Türkei nun mit am Tisch, werde einbezogen. Präsident Recep Tayyip Erdogan könne einen außenpolitischen Erfolg nach Verlusten bei den Kommunalwahlen 2019 zudem gut gebrauchen.

Quelle: SN, Dpa