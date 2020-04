Libyen-Konflikt: Milizenführer kündigt UN-Abkommen auf

Mit der Aufkündigung eines vor Jahren verhandelten Abkommens für das Bürgerkriegsland Libyen durch Milizenführer Khalifa Haftar sind die Chancen auf eine politische Lösung des Konflikts weiter gesunken. Der libysche General hatte am späten Montagabend in einer Fernsehansprache ein 2015 von der UNO vermitteltes Abkommen über die Machtverteilung in dem nordafrikanischen Land für hinfällig erklärt.

General Haftar sieht sich mit "Mandat des Volkes" ausgestattet