Libyen: Vom Despotensturz zum "gescheiterten Staat"?

Nach dem Sturz von Diktator Muammar al-Gadafi 2011 begann für den Maghreb-Staat eine schwierige Entwicklung.

Die Idee, die Flüchtlingsströme in Libyen bereits auf afrikanischem Boden zu stoppen, reiche weit in die Zeit vor der "Arabellion" 2011 zurück, erläutert Andreas Dittmann im SN-Gespräch. Diktator Gadafi habe im Zuge seiner "Selbst-Entschurkung" den westlichen Staaten eine Kooperation angeboten.



Geschockt war Gadafi wie andere Machthaber in der arabischen Welt von der raschen Demontage der irakischen Armee nach dem Sturz von Gewaltherrscher Saddam Hussein durch die USA 2003. Gadafi konnte sich folglich an fünf Fingern abzählen, dass ihm ein ähnliches Schicksal drohen könnte, wenn er seine Schützenhilfe für Terrorgruppen sowie die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen nicht einstellen würde.

Für die Europäer habe Gadafi den Job des Grenzpolizisten übernommen, berichtet Dittmann - mit der Einrichtung von Lagern, wo Flüchtlinge und Migranten "konzentriert" werden sollten; finanziert mit Geld der Europäischen Union in Brüssel. "Schmutzige Flüchtlingsdeals

existierten also schon vor dem Staatszerfall Libyens nach dem arabischen Aufstand."

Vor allem auf Betreiben der Franzosen griffen die westlichen Mächte 2011 in den Kampf von Aufständischen gegen Gadafi ein. Die USA setzten unter Präsident Barack Obama auf "Führung aus dem Hintergrund", trugen aber mit ihren militärischen Ressourcen zum Erfolg der Intervention europäischer und arabischer Staaten bei.



Im Gegensatz zu Tunesien gelang in Libyen der Aufbruch zu einer neuen, demokratischen Ordnung nicht. Eine Vielzahl von Milizen kämpfte stattdessen gegeneinander; die im Land kursierenden Waffen wurden nicht eingesammelt. Deswegen konnte der Konflikt nach Süden weiterwandern und bald auch Mali destabilisieren.

"Heute ist Libyen wohl das Land mit der am stärksten bewaffneten Zivilbevölkerung weltweit", konstatiert Dittmann.

