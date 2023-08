Libyens Außenministerin nach Israel-Treffen entlassen

Die libysche Außenministerin Najla Mangush ist nach einer Begegnung mit ihrem israelischen Kollegen entlassen worden. Dies erklärte das Büro des Ministerpräsidenten in Tripolis am Montag. Israels Außenminister Eli Cohen hatte am Sonntagabend mitgeteilt, er habe sich vergangene Woche mit Mangush getroffen und mit ihr über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen. Libyen erkennt Israel nicht an. Die Nachricht über das Treffen löste in Tripolis schwere Ausschreitungen aus.

BILD: SN/APA/AFP/RYAD KRAMDI Die nun entlassene bisherige libysche Au§enministerin Najla Mangush