Libyens Parlament stimmt neuer Übergangsregierung zu

Libyens gespaltenes Parlament hat der gewählten Übergangsregierung das Vertrauen ausgesprochen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Wahlen und zur Befriedung in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch in der Küstenstadt Sirte dem neuen Kabinett zu, das der designierte Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba vorgeschlagen hatte.

SN/APA (AFP)/MAHMUD TURKIA Die Mehrheit sprach dem neuen Kabinett ihr Vertrauen aus