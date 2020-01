Libysche Regierungstruppen ziehen aus Küstenstadt Sirte ab

Mit der libyschen Regierung verbündete Milizen haben sich am Dienstag nach eigenen Angaben komplett aus der Hafenstadt Sirte zurückgezogen. Damit habe man ein Blutbad verhindern wollen, heißt es in einer Mitteilung der sogenannten Sirte Schutztruppe, einer mit der Regierung in Tripolis verbündeten Miliz. Es habe keine Verluste gegeben.

Am Vortag hatten Milizen des libyschen Generals Khalifa Haftar die Eroberung Sirtes erklärt. Haftar hat damit im Kampf um die von der UN anerkannte Regierung in Tripolis nach Einschätzung von Beobachtern einen wichtigen Sieg errungen.

Sirte liegt im Zentrum der libyschen Mittelmeerküste und war bisher von den Truppen der Regierung kontrolliert worden. Haftars sogenannte Libysche Nationalarmee versucht derzeit, auch Tripolis zu erobern. Der General wird etwa von Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. Die Türkei hatte dagegen am Sonntag erste Soldaten nach Libyen entsandt, um die von der UN anerkannte Regierung des Vorsitzenden des Präsidialrates, Fajes al-Serraj, zu unterstützen.

Die EU-Regierungen befürchten, dass wegen des ausländischen Eingreifens ein Stellvertreterkrieg wie in Syrien entstehen kann. Außenminister Heiko Maas trifft diesen Dienstag in Brüssel seine Kollegen aus Großbritannien, Frankreich und Italien sowie den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, um über die Lage in Libyen zu beraten. Kanzlerin Angela Merkel wird am Samstag zu Gesprächen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau erwartet. Die Bundesregierung arbeitet seit Monaten an einer Libyen-Friedenskonferenz, die in Berlin stattfinden soll.

Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Italiens kommen unterdessen am Dienstag in Brüssel zu einem Sondertreffen zum Iran und zu Libyen zusammen. Die britische Regierung erklärte, Außenminister Dominic Raab reise nach Brüssel, um Gespräche zur Lage nach Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff und zum "eskalierenden Konflikt in Libyen" zu führen.

Raab werde den französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian zunächst zu einem bilateralen Gespräch treffen, erklärte das britische Außenministerium. Danach würden beide an einem Vierer-Treffen mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas und dem italienischen Chefdiplomaten Luigi di Maio teilnehmen, um über die Lage in Libyen zu beraten. Dort gerät die Zentralregierung in Tripolis zunehmend unter Druck, nachdem Truppen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar Gebietsgewinne verbuchen konnten.

Nach dem Libyen-Treffen würden Deutschland, Frankreich und Großbritannien als Partnerstaaten des Atomabkommens mit dem Iran dann Beratungen führen, hieß es aus London weiter. Alle drei Länder wollten "auf eine Deeskalation drängen", nachdem der Iran Vergeltung für die Tötung von General Soleimani angekündigt hatte. Zudem gehe es um die Ankündigung Teherans, sich weiter aus dem Atomabkommen zurückzuziehen.

Italiens Außenminister di Maio schrieb auf seiner Facebook-Seite, an den Treffen in Brüssel werde auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teilnehmen. Die italienische Regierung habe zudem durchgesetzt, dass das für Freitag angesetzte Sondertreffen aller EU-Außenminister sich nun nicht nur mit dem Iran, sondern auch mit Libyen beschäftigen werde.

Quelle: Apa/Ag.