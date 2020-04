Libyscher General will Offensive auf Tripolis fortsetzen

Der libysche General Khalifa Haftar hat angekündigt, seine Offensive auf die Hauptstadt Tripolis fortzusetzen. Er verfüge über ein "Mandat des Volkes", um Libyen zu regieren, sagte Haftar am Montagabend in einer Ansprache in seinem eigenen Fernsehsender. Auf welche Weise er dieses "Mandat" erlangt haben will, erläuterte der General nicht.

SN/APA/AFP/ARIS MESSINIS Libyscher General Haftar sieht sich mit "Mandat des Volkes" ausgestattet