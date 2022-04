Lieber Belgrad als Moskau: Immer mehr Russen kommen nach Serbien

Tausende Russen verlassen das Land. In Serbien sind sie willkommen - und machen eine überraschende Erfahrung.

Ein Polizeikordon schützt vor dem Belgrader Café "Russischer Zar" die Mahnwache der Kriegsgegner. "Stoppt den Krieg in der Ukraine!", "Putin = Kriegsverbrecher" " lauten die serbischen, russischen und ukrainischen Aufschriften auf den Protestplakaten: Neben den Aktivistinnen der Belgrader "Frauen in Schwarz" sind es vor allem russische Immigranten, die in Serbiens Hauptstadt gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gehen. Es sei interessant, dass ausgerechnet Russen an der Spitze von Serbiens eher schwachen Antikriegsprotesten stünden, sagt Sasa Seregina, eine ...