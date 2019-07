Lieferung umstrittener russischer Raketenabwehr für Türkei

Trotz der Proteste der USA hat die umstrittene Lieferung russischer S-400-Raketen an die Türkei dem türkischen Verteidigungsministerium zufolge begonnen. Die Lieferung eines ersten Teils der Luftabwehrraketen an die Murted-Luftwaffenbasis in Ankara "hat begonnen", gab das Ministerium am Freitag in einer Erklärung bekannt.

SN/APA (AFP/Archiv)/ALEXANDER NEMEN Erste Teile des Systems wurden am Freitag geliefert