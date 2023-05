Lieferung von F-16-Kampfjets an Kiew geplant

Großbritannien und die Niederlande stellen westliche Mehrzweckkampfflugzeuge in Aussicht.

Eine F-16 in dunklerer Farbe im Vordergrund. Dahinter in Hellgrau zum Vergleich das russische Gegenstück SU-27.

In ihrer militärischen Unterstützung für die Ukraine dürften Nato-Staaten nun bereit sein, den nächsten Schritt zu gehen. Großbritannien und die Niederlande haben bekannt gegeben, im Rahmen einer "internationalen Koalition" Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern zu wollen. Der britische Premierminister Rishi Sunak und der niederländische Regierungschef Mark Rutte hätten sich auf ein solches Vorgehen verständigt, teilte ein Sprecher der britischen Regierung am Dienstagabend mit. Die Ukraine solle F-16-Kampfflugzeuge erhalten - ein amerikanisches Fabrikat, das in dutzenden Ländern im Einsatz ist und trotz langer Laufzeit mit technischen Aufrüstungen als leistungsstarke Waffenplattform gilt.

Zudem soll Kiew bei der Ausbildung unterstützt werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in den vergangenen Tagen bei Besuchen in Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien um umfangreiche neue Militärhilfe und um Unterstützung beim Aufbau einer "Kampfjet-Koalition" geworben. Nach einem Treffen mit Sunak hatte sich Selenskyj diesbezüglich bereits optimistisch gezeigt.

Bisher wollten die NATO-Staaten die Forderung Kiews nach modernen westlichen Kampfflugzeugen nicht erfüllen. Sunak bekräftigte zudem, dass "der rechtmäßige Platz der Ukraine in der Nato" sei. In Paris stellte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wiederum die Ausbildung ukrainischer Piloten für Kampfjets in Aussicht.

Russland hat indessen wie schon in den Tagen zuvor auch in der Nacht auf Dienstag mit Raketen Ziele in der Ukraine und besonders in der Hauptstadt Kiew angegriffen. 18 russische Geschosse sollen nach ukrainischen Angaben abgefangen worden sein. Allein bei sechs der zerstörten Flugkörper soll es sich um die von Russlands Präsident Wladimir Putin als Wunderwaffe gepriesene Überschallrakete vom Typ Kinschal (Russisch für Dolch) gehandelt haben. Der Kreml sprach wiederum von einem Präzisionsschlag, mit dem ein Patriot-Luftabwehrsystem zerstört worden sei.